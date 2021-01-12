Женщина погибла при пожаре в частном доме в Брянской области

В Новозыбковском районе Брянской области произошел пожар в частном доме. Погибла пожилая женщина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Утром во вторник, 12 января, информация о возгорании дома на Советской улице поступила в МЧС. Прибывшие пожарные установили, что строение горит по всей площади.

По словам очевидцев, в результате пожара погибла 66-летняя женщина, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ликвидация возгорания заняла примерно час. Причину возникновения огня установят эксперты.

Ранее, 12 января, сообщалось, что в Екатеринбурге произошел крупный пожар в многоквартирном доме, погибли восемь человек, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены окурки сигарет.