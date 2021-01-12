Житель Волгограда случайно облился жидкостью для розжига и погиб

В Волгоградской области проводится проверка по факту гибели 36-летнего мужчины при розжиге костра. Потерпевший случайно облился легковоспламеняющейся жидкостью.

Тело мужчины обнаружили в лесопосадках в Краснооктябрьском районе. Предполагается, что в момент возгорания он был один, поэтому никто не вызвал спасателей и скорую помощь. При осмотре тела волгоградца обнаружены термические повреждения груди, рук и ног.

По данным экстренных служб, возгорание одежды происходило сверху вниз. Предполагается, что мужчина по неосторожности облился жидкостью для розжига костра. При погибшем обнаружены три бутылки спиртного, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре. На месте происшествия были обнаружены окурки сигарет.