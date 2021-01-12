Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели восьми человек при пожаре в Екатеринбурге
Мир
Мальта раскрыла имена новых владельцев «золотых паспортов» из России
Наука
Ученые раскрыли происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Общество
Названы причины землетрясения на границе России и Монголии
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Общество
Полиция попросит ареста врезавшегося в военную колонну водителя самосвала
Политика
Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Глава МИД Украины объяснил нежелание закупать вакцину «Спутник V»

Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстан с 12 января возобновил прокачку нефти через систему «Транснефти» после вынужденной остановки из-за сбоя в электроснабжении. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь нефтепроводной компании Игорь Демин.

Сход с пика: восстановится ли добыча нефти в России после обвала
Спад произошел не только из-за сделки ОПЕК+, считают эксперты

«Вчера в 16:58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», — цитирует его «РИА Новости».

Демин указал, что к штатному режиму компания планирует вернуться уже днем.

О приостановке транзита нефти через систему «Транснефти» Демин сообщил накануне. Причиной неполадок с электроснабжением стали сильные морозы.

23 октября 2020 года стало известно о временной приостановке транзита российской нефти в Польшу по трубопроводу Мозырь–Брест. О приостановке транзита запросила польская сторона из-за технических проблем на ее территории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020