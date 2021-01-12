Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

Казахстан с 12 января возобновил прокачку нефти через систему «Транснефти» после вынужденной остановки из-за сбоя в электроснабжении. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь нефтепроводной компании Игорь Демин.

«Вчера в 16:58 (мск) началась подача нефти из Казахстана. По мере подключения станций в течение ночи и сегодняшнего утра шло постепенное увеличение режима», — цитирует его «РИА Новости».

Демин указал, что к штатному режиму компания планирует вернуться уже днем.

О приостановке транзита нефти через систему «Транснефти» Демин сообщил накануне. Причиной неполадок с электроснабжением стали сильные морозы.

23 октября 2020 года стало известно о временной приостановке транзита российской нефти в Польшу по трубопроводу Мозырь–Брест. О приостановке транзита запросила польская сторона из-за технических проблем на ее территории.