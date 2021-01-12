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Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России
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Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об изменении структуры аппарата правительства, согласно которому утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе правительства.

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Таким образом, завершается подготовка нормативной базы для реформы госаппарата. О ней Мишустин объявил в ноябре 2020 года. Завершить реформу планируется до 1 апреля 2021 года.

Подписанный документ распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

«Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.

Как отметили в пресс-службе, департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также будет создано Сводно-аналитическое управление правительства.

В конце декабря стало известно, что в России утвердили параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств, находящихся под контролем кабмина.

Как отмечали в правительстве, численность структурных подразделений, согласно новым требованиям, должна составлять не меньше 40 штатных единиц. При этом служб и агентств должно быть не менее 25, отделов в составе департамента или управления — не менее пяти, а самостоятельных отделов — не менее 10 единиц.

В то же время для подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, кабмин установил ограничения — не более 30% общей численности сотрудников.

В конце ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» объяснила необходимость оптимизации госаппарата. По ее словам, наряду с теми оперативными мерами, которые принимаются правительством, важно повышать эффективность государственного управления в целом.

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