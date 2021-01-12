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Трамп обвинил движение «Антифа» в беспорядках в конгрессе

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Действующий президент США Дональд Трамп обвиняет в беспорядках в здании конгресса 6 января членов движения американских антифашистов «Антифа». Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на свои источники.

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По их данным, об этом политик заявил накануне во время телефонного разговора с лидером республиканского меньшинства палаты представителей конгресса Кевином Маккарти от штата Калифорния. Однопартиец, который был в Капитолии во время беспорядков, пытался доказать, что их устроили сторонники хозяина Белого дома, на это указывают фото- и видеодоказательства. Источники отмечают, что разговор республиканцев был напряженным.

Когда Трамп в очередной раз утверждал о фальсификациях на выборах, конгрессмен ответил: «Прекратите! Всё кончено. Выборы завершились».

Маккарти призвал американского лидера следовать традициям передачи власти — позвонить избранному президенту Джо Байдену и принять его в Белом доме 20 января.

Трамп отметил, что еще не принял решение по этому поводу. После разговора Маккартни призвал однопартийцев не обвинять «Антифа» в беспорядках.

На прошлой неделе действующий американский президент поручил своему кабинету рассмотреть вопрос включения этого движения в список террористических организаций, сообщается на сайте Белого дома.

6 января сторонники Трампа собрались в Вашингтоне на манифестация в его поддержку, а затем ворвались в здание конгресса, пытаясь воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, согласно которым победил Байден.

Произошли столкновения с полицией, в ходе пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский.

Демократы в конгрессе обвинили американского лидера в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента в соответствии с 25-й поправкой к конституции о недееспособности главы государства.

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