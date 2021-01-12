Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
СК возбудил дело по факту гибели 8 человек при пожаре в Екатеринбурге
Общество
Вильфанд предупредил россиян об «иссиня-черных морозах»
Общество
Врач объяснил спад заболеваемости COVID-19 в России
Общество
В шести районах Тувы после землетрясения в Монголии ввели режим ЧС
Мир
В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году
Общество
В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
Общество
Из-за пожара в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
Интернет
В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам
Общество
Теплая погода сохранится в Калининградской области и на юге России

Полицейские в Новосибирской области задержали криминального авторитета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Новосибирской области задержали 36-летнего местного жителя и возбудили против него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД во вторник, 12 января.

Воровской исход: чем промышляет оргпреступность в изгнании
Уголовники из бывшего СССР освоили кражи из парижских бутиков

«Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области», — говорится в заявлении.

Во время обысков по месту его жительства были изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые могут стать доказательствами в данном деле.

Отмечается, что задержанный ранее были неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время фигуранта заключили под стражу.

Следователи возбудили дело по ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

В августе 2020 года прокуратура Томской области направила в суд первое уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным прокуратуры, подозреваемый в этом деле занимался руководством и координацией преступлений в Томской и Кемеровской областях и с 2013 года занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к «ворам в законе», пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020