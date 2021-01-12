Полицейские в Новосибирской области задержали криминального авторитета

Полицейские в Новосибирской области задержали 36-летнего местного жителя и возбудили против него уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД во вторник, 12 января.

«Следствием установлено, что обвиняемый с января 2020 года вынуждал подчиняться ему лиц, имеющих более низкий криминальный статус, обладал распорядительными функциями, придерживался, распространял и сохранял преступные традиции, занимался разрешением криминальных споров, имел сферу своего влияния на территории Новосибирской области», — говорится в заявлении.

Во время обысков по месту его жительства были изъяты мобильные телефоны и банковские карты, которые могут стать доказательствами в данном деле.

Отмечается, что задержанный ранее были неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время фигуранта заключили под стражу.

Следователи возбудили дело по ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

В августе 2020 года прокуратура Томской области направила в суд первое уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

По данным прокуратуры, подозреваемый в этом деле занимался руководством и координацией преступлений в Томской и Кемеровской областях и с 2013 года занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к «ворам в законе», пишет «Газета.ру».