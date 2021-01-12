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В США рассказали об угрозе американским авианосцам со стороны России

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Новые российские гиперзвуковые ракеты, в частности «Циркон», могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, об этом пишет издание Business Insider.

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Как отмечает в статье, с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование американских авианосцев казалось бесспорным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов. Однако, как считает автор, установившийся «порядок» постепенно стал оспариваться.

«Испытания [российских гиперзвуковых ракет] — лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», — говорится в статье.

Автор отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным.

«Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», — заключает автор.

Ранее, 11 декабря, фрегат «Адмирал Горшков» провел очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществив стрельбу из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила береговую цель на расстоянии 350 км. Согласно данным оперативного контроля, ракета смогла развить скорость полета более 8 Махов.

В ноябре в Белом море также прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Она успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км.

В октябре посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой продемонстрировать военную мощь странам Запада.

30 декабря замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко заявил, что серийные поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» для российского Военно-морского флота начнутся в 2022 году.

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