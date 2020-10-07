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Посол России в США рассказал об отношении Запада к запуску «Циркона»

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Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» не является попыткой продемонстрировать военную мощь странам Запада. Об этом в среду, 7 октября, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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«Сегодняшний пример с «Цирконом» мы еще долго будем обсуждать, но я хотел бы подчеркнуть, что Россия тем самым не пытается показывать свои мускулы или <...> бряцать оружием», — подчеркнул он.

По словам Антонова, Пентагон внимательно наблюдает за действиями Вооруженных сил Российской Федерации.

«[Американские коллеги] смотрят очень внимательно за тем, что происходит у нас. Хочу сказать: если Пентагон молчит, то это не значит, что они не обращают внимания. Для них важен любой шаг Вооруженных сил Российской Федерации», — добавил посол.

Ранее в этот день Минобороны России опубликовало видео с места успешного испытания «Циркона». Накануне 6 октября из акватории Белого моря головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по морской цели в Баренцевом море.

В ходе испытаний 6 октября дальность полета «Циркона» составила 450 км, а максимальная высота — 28 км. Время полета — 4,5 минуты, достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов (9,5 тыс. км/ч).

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