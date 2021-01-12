Появились кадры с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге

Появилось видео с места пожара, который во вторник, 12 января, вспыхнул в жилом доме в Екатеринбурге и в результате которого погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Еще один подросток госпитализирован в состоянии средней тяжести. Кадры публикует телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в 2:50 по московскому времени в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Рассветная, площадь возгорания составила 30 кв. метров.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей). На базе гимназии №176 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома, с жителями работают психологи МЧС России.

Проживающий в доме Игорь Глушков, поделился с телеканалом подробностями эвакуации. «Соседи сгорели полностью. Мы не пострадали, ушли нормально. Электричества только нет сейчас. Где-то в четвертом часу я услышал сначала шум, потом запах почувствовал. Мы детей забрали и сюда пришли. Мы сами вышли из дома», — рассказал он. По его словам, среди погибших при пожаре есть его соседи. «У них четвертая квартира, а у нас пятая. Мы быстро вышли, до нас огонь не дошел», — отметил мужчина.

Как сообщили в экстренных службах региона, пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава. Причины возгорания выясняются.