Теплая погода сохранится в Калининградской области и на юге России

На юге России и в Калининградской области в ближайшие дни будет по-прежнему стоять теплая погода. Об этом во вторник, 12 января, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, на юге европейской части России температура будет выше климатической нормы на 1-2 градуса.

«Например, в Симферополе ночные температуры будут отрицательными, а дневные — около 3-7 градусов. В Севастополе примерно такая же температура. Аналогичная ситуация в Северо-Кавказском федеральном округе», — отметил он.

Специалист добавил, что теплая погода также сохранится в Калининградской области. Там будет наблюдаться оттепель.

12 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что настоящая морозная зима придет в Москву в середине января и продержится до конца месяца. По словам синоптика, ночные температуры в столице могут достигнуть -28 градусов, а за неделю выпадет треть месячной нормы осадков. Тишковец отметил, что такой зимы не было как минимум последние три года.