Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США внесли Кубу в список спонсирующих терроризм стран
Мир
ФБР предупредило о вооруженных протестах из-за импичмента Трампа
Общество
Синоптики предупредили о морозах в Москве до –24 градусов
Мир
Эрдоган призвал жителей экономить воду
Мир
Байден получил вторую дозу вакцины от коронавируса
Общество
Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Мир
У главы МИД Абхазии выявили коронавирус
Мир
Два человека погибли в перестрелке в Афинах
Происшествия
В Чувашии погибли три человека при пожаре в доме

Российская «летающая канонерка» получит управляемые ракеты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России скорректировало требования к ударной машине специального назначения, разрабатываемой на базе военно-транспортного самолета. Как рассказали «Известиям» источники в ВПК в арсенал российской «летающей канонерки» помимо 57-мм пушки войдут и управляемые авиационные средства поражения — высокоточные бомбы и ракеты.

Облачные перспективы: что ждет военную авиацию России
В ближайшие четыре года армия получит более 400 новых и модернизированных самолетов и вертолетов

Этот воздушный транспорт задействуют для непосредственной поддержки войск на поле боя. Артиллерийским огнем и ударами боеприпасов он будет уничтожать пехоту, укрепления и бронетехнику противника днем и ночью в любых погодных условиях. Проект под обозначением «Ночной охотник» стартовал еще в 2016 году. В 2019-м стало известно, что базой для него должен стать Ан-12 (правда, позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике).

В настоящее время машины такого типа, по словам экспертов, есть только в армии США — это самолеты семейства АС-130 Gunship («Канонерка»).

«До сих пор нет уверенности, что подобная машина нужна нашим Вооруженным силам. Американцы создавали свой AC-130 для Сил специальных операций. До сих пор он для поддержки спецопераций и используется. Такие самолеты пригодны для атак на боевиков и террористов, но к войне с серьезным противником они совершенно не приспособлены», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

В современной России есть опыт использования вооруженных транспортных самолетов. В начале нового тысячелетия модифицированные патрульные Ан-72П поступили в погранслужбу на Дальнем Востоке. Их оснастили пушкой и неуправляемыми ракетами. Машинам довелось несколько раз применить свое оружие для остановки нарушителей. В феврале 2001 года один такой самолет потопил отказавшийся подчиниться сейнер браконьеров «Альбатрос-101».

«Полноценным штурмовиком транспортник быть не может... Транспортный самолет представляет собой удобную цель. Он может работать только по формированиям, которые не имеют ПЗРК и даже пулеметов ДШК. Не способен он и пикировать, из-за чего не сможет применять многие виды вооружения. Но зато на его борту поместится внушительный арсенал», — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арсенал «Охотника»: транспортный самолет получит управляемые ракеты

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020