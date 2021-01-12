Российская «летающая канонерка» получит управляемые ракеты

Министерство обороны России скорректировало требования к ударной машине специального назначения, разрабатываемой на базе военно-транспортного самолета. Как рассказали «Известиям» источники в ВПК в арсенал российской «летающей канонерки» помимо 57-мм пушки войдут и управляемые авиационные средства поражения — высокоточные бомбы и ракеты.

Этот воздушный транспорт задействуют для непосредственной поддержки войск на поле боя. Артиллерийским огнем и ударами боеприпасов он будет уничтожать пехоту, укрепления и бронетехнику противника днем и ночью в любых погодных условиях. Проект под обозначением «Ночной охотник» стартовал еще в 2016 году. В 2019-м стало известно, что базой для него должен стать Ан-12 (правда, позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике).

В настоящее время машины такого типа, по словам экспертов, есть только в армии США — это самолеты семейства АС-130 Gunship («Канонерка»).

«До сих пор нет уверенности, что подобная машина нужна нашим Вооруженным силам. Американцы создавали свой AC-130 для Сил специальных операций. До сих пор он для поддержки спецопераций и используется. Такие самолеты пригодны для атак на боевиков и террористов, но к войне с серьезным противником они совершенно не приспособлены», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

В современной России есть опыт использования вооруженных транспортных самолетов. В начале нового тысячелетия модифицированные патрульные Ан-72П поступили в погранслужбу на Дальнем Востоке. Их оснастили пушкой и неуправляемыми ракетами. Машинам довелось несколько раз применить свое оружие для остановки нарушителей. В феврале 2001 года один такой самолет потопил отказавшийся подчиниться сейнер браконьеров «Альбатрос-101».

«Полноценным штурмовиком транспортник быть не может... Транспортный самолет представляет собой удобную цель. Он может работать только по формированиям, которые не имеют ПЗРК и даже пулеметов ДШК. Не способен он и пикировать, из-за чего не сможет применять многие виды вооружения. Но зато на его борту поместится внушительный арсенал», — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

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Арсенал «Охотника»: транспортный самолет получит управляемые ракеты