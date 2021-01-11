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Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская направила письмо министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису с предложением изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом говорится 11 января на сайте Тихановской.

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По ее мнению, нынешнее официальное название Baltarùsija воспринимается как калька с русского названия Белоруссия и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия».

Она отметила, что среди предложений, которые уже звучали в литовской «экспертной среде», форма Belarusià видится наиболее приемлемой.

Тихановская подчеркнула, что официальное название Республики Беларусь «приблизили к белорусскому оригиналу» в 24 европейских государствах.

Аналогичный шаг Литвы означал бы поддержку стремления белорусов осознавать себя европейским народом с «исторически обусловленным именем страны и государства», добавила оппозиционер.

Литва готова при согласии Белоруссии рассмотреть изменение названия республики в литовском языке, заявил в свою очередь глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис, передает The Baltic Times.

Он заявил, что Беларусь означает «Белая Русь», а не Россия и это должно быть отражено в названии. Он напомнил, что недавно уже было изменено название Грузии на Сакартвело — такое наименование узаконено в Литве с конца декабря и будет употребляться во всех официальных документах на литовском языке.

Светлана Тихановская в настоящее время находится в Литве.

Ранее, в декабре, оппозиционер признавалась, что «близкая и великая» Европа не может ничем помочь белорусскому народу. По ее словам, она считала лидеров европейских стран «настолько сильными», что они будут способны повлиять на происходящее и «не будут сидеть сложа руки», однако теперь она заметила, что те лишь выражают обеспокоенность и действуют с оглядкой на Россию.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции.

Тихановская инициировала создание Координационного совета. После ее угроз о том, что протесты в Белоруссии не прекратятся, а белорусы перейдут к новым способам мирной борьбы в форме «партизанщины», Генпрокуратура республики возбудила против нее и членов совета уголовные дела по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, а также финансирования его деятельности с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

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