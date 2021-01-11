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Синоптики предупредили о морозах в Москве до -24 градусов

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Ночная температура в Москве в середине недели будет опускаться до -24 градусов, а дневная в субботу, 16 января, упадет до -20 градусов, сообщил в понедельник, 11 января, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Москве по-настоящему холодная погода, и уже в ночь на 13 января прогнозируется -14...-19 градусов, а местами — до -24 градусов. Дальше теплеть существенно не будет: ночная температура будет -15...-20 градусов и ниже, днем тоже жары не ожидается», — цитирует его ТАСС.

Метеоролог добавил, что к пятнице похолодание усилится, дневная температура будет достигать -19 градусов, а в субботу — до -20 градусов.

Ранее в понедельник Вильфанд также предупредил москвичей о «трескучих морозах» в ближайшую неделю. По его словам, температура в городе опустится до -19 градусов.

8 января климатолог Екатерина Пестрякова сообщила о возможных погодных аномалиях грядущим летом в России. По ее словам, лето может стать аномально сухим из-за антициклона на Урале и в Сибири.

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