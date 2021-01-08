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Климатолог заявила об опасной аномалии в России летом

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Грядущее лето в России может оказаться аномально сухим, заявила метеоролог, климатолог, член Русского географического общества Екатерина Пестрякова.

Негодные условия: в 2020 году стало больше опасных природных явлений
Тенденция к росту числа метеорологических аномалий сохранится и в будущем, считают эксперты

По ее словам, такое развитие событий возможно, если установившийся на Урале и в Сибири антициклон сохранится.

По словам климатолога, последние два года в Сибири был устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал. В связи с этим в регионах наблюдается холодный воздух и отсутствие осадков. Есть вероятность, что он сохранится до лета, считает эксперт.

«Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом — горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет — становится суше. Это плохо», — цитирует Пестрякову URA.RU.

Еще одним аномальным явлением в этом году специалист назвала высокое давление на Украле (на 10 мм выше нормы). По ее словам, из-за такого давления наблюдается безоблачная и морозная погода, что вредно с точки зрения экологии, так как происходит рассеивание примесей в атмосфере.

7 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы. По его словам, мощное похолодание начнется уже вечером 10 января. При этом в ночь на 12 января похолодает до –20...–25 градусов.

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