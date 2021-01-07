Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Стоимость биткоина превысила рекордную отметку в $38 тыс.
Общество
В МВД заявили об отсутствии нарушений во время празднования Рождества
Происшествия
Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на Камчатке
Мир
Нур-султан назвал дружбу с Москвой надежной базой для взаимодействия
Мир
Новый штамм COVID-19 обнаружили в 22 странах Европы
Мир
Путин и Асад договорились не разглашать детали прошлогоднего визита в Сирию
Мир
Трамп пообещал мирную передачу власти
Общество
В Москве еще 7410 человек вылечились от COVID-19
Общество
Москвичам пообещали русскую зиму на Рождество
Сюжет:

Синоптик пообещал москвичам аномальные морозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 7 января.

«Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», — сказал синоптик.

Негодные условия: в 2020 году стало больше опасных природных явлений
Тенденция к росту числа метеорологических аномалий сохранится и в будущем, считают эксперты

По его словам, мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.

«Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», — сказал Тишковец.

Он добавил, что утром в понедельник, 11 января, температура воздуха понизится до –15...–20 градусов. Днем будет не выше –12...–17 градусов.

В ночь на 12 января похолодает до –20...–25 градусов, местами до –27. Днем в столице ожидается –15...–17 градусов, в Подмосковье дойдет до –14...–20.

Метеоролог отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.

«Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», — заключил он.

Накануне Тишковец пообещал москвичам на Рождество настоящую русскую зиму со снегом и небольшими морозами — от –4 до –6 в столице и от –3 до –8 в области. По его прогнозам, сугробы 7 января увеличатся до 21–22 см.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020