Синоптик пообещал москвичам аномальные морозы

На следующей неделе в Москву придут аномальные сибирские морозы. Об этом заявил «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 7 января.

«Последние три года такого холода мы не наблюдали, у нас зимы были теплые. Поэтому впервые за несколько лет в Москве и Центральной России ударят сибирские морозы. То есть зима с нормальными сугробами и аномальными морозами», — сказал синоптик.

По его словам, мощное похолодание начнется уже вечером 10 января.

«Самое интересное ожидаем на следующей неделе, когда начинается арктическое и даже ультраполярное вторжение воздушных масс: температурный фон рухнет очень сильно, станет аномально низким и мы окажемся в логове настоящей сибирской зимы», — сказал Тишковец.

Он добавил, что утром в понедельник, 11 января, температура воздуха понизится до –15...–20 градусов. Днем будет не выше –12...–17 градусов.

В ночь на 12 января похолодает до –20...–25 градусов, местами до –27. Днем в столице ожидается –15...–17 градусов, в Подмосковье дойдет до –14...–20.

Метеоролог отметил, что таких морозов не было ни прошлой, ни позапрошлой зимой.

«Так что готовим зимние теплые вещи, впереди нас ждут испытания русскими морозами, что, наверное, тоже приятно, мы давно этого не видели», — заключил он.

Накануне Тишковец пообещал москвичам на Рождество настоящую русскую зиму со снегом и небольшими морозами — от –4 до –6 в столице и от –3 до –8 в области. По его прогнозам, сугробы 7 января увеличатся до 21–22 см.