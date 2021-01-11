Вильфанд предупредил о «трескучих морозах» в Москве в ближайшую неделю

На следующей неделе Москву ожидают «трескучие морозы» и температура до –19 градусов, рассказал 10 января научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, понижение температуры будет связано с перемещением холодного воздуха с севера Сибири.

«Погода будет по-настоящему зимняя. Нас ждут трескучие морозы. <...> В понедельник, 11 января, днем минус 11–9 градусов (ночью — минус 19–17 градусов). Вторник чуть холоднее — минус 13–11 градусов (минус 23–18 градусов)», — цитирует Вильфанда «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что самые морозные дневные температуры придут в столицу в среду — до минус 19–14 градусов (минус 21–16 градусов ночью).

В последующие дни температура немного повысится, добавил метеоролог. Так, в четверг ожидается минус 18–13 градусов днем и минус 17–12 градусов ночью, в пятницу столбики термометров покажут минус 15–10 градусов в дневное время, а к ночи похолодает до минус 18–13 градусов.

При этом на выходных морозы вновь начнут усиливаться, пояснил Вильфанд. По его словам, в субботу днем температура составит минус 17–12 градусов.

«Всю следующую неделю ожидать потепления неоткуда. Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», — заключил синоптик.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что морозная погода с температурой примерно минус 20 градусов будет сохраняться в Москве на протяжении следующей недели.