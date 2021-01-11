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США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы
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Экс-депутат рады прокомментировал санкции США против него

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Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко заявил, что санкции США, введенные в том числе против него, являются реакцией новой американской власти на его разоблачение избранного президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

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«Введение санкций против меня прогнозируемо. Так же как и моя реакция на них — плевать. Эти санкции — реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Байдена и Демократической партии США в Украине, а также их агентуры влияния, представленной в лице сетки дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле», — написал Онищенко в понедельник, 11 января, на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день США ввели санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в выборы.

В санкционный список попали ресурсы ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Среди внесенных в списки физических лиц — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

В американском минфине отметили, что лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Деркач несколько месяцев назад обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. По официальным данным, демократ Джо Байден опередил республиканца, действующего президента Дональда Трампа по числу голосов избирателей.

Согласно итогам голосования выборщиков 14 декабря, Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, и тем самым стал победителем выборов. Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой.

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