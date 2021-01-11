США ввели санкции против Украины из-за вмешательства в выборы

Вашингтон вводит санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в выборы. Об этом 11 января сообщило министерство финансов США.

В санкционный список попали ресурсы ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Среди внесенных в списки физических лиц — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.

По версии ведомства, лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Минфин США в сентябре 2020 года ввел санкции в отношении Деркача, подозреваемого в «связях с Россией» и «попытках повлиять на американские выборы» путем распространения ложных историй об американских должностных лицах.

Деркач несколько месяцев назад обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. По официальным данным, демократ Джо Байден опередил республиканца Дональда Трампа по числу голосов избирателей.

Согласно итогам голосования выборщиков 14 декабря, Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа, и тем самым стал победителем выборов.

Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой.