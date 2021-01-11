Алиев пообещал Армении ж/д сообщение с РФ через Азербайджан

У Армении будет железнодорожное сообщение с Россией через территорию Азербайджана. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«После более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортной коммуникации через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской Автономной Республикой азербайджанской, Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», — сказал Алиев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что у Азербайджана будет выход на Турцию через Нахичеванскую Автономную Республику.

Ранее в этот день в ходе встречи с президентом России Влаимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Алиев назвал эффективным выполнение соглашения по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом.

9 января между главами спецслужб Армении и Азербайджана состоялась встреча, в ходе которой обсуждался вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

9 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.