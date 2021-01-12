«Я обойдусь без пластических операций»

Раймонд Паулс берет пример с музыкантов, выступавших до 90 лет и не терявших, а приобретавших свою публику. В этом поклонникам всенародного маэстро предстоит убедиться во время его юбилейного концерта в Юрмале. «Известия» поздравляют народного артиста Советского Союза с 85-летием и вспоминают главные события его жизни и творчества.

Вперёд, в СССР

Большую часть своих дней рождений Раймонд Паулс праздновал на сцене. И этот не станет исключением. 12 января в концертном зале «Дзинтари» состоится праздничный концерт, где выступят звёзды латышской музыки. Представители других стран из-за коронавирусных ограничений в Юрмалу не приедут, но поздравят маэстро дистанционно, сообщили «Известиям» организаторы.

Можно предположить, что вечер пройдет в классическом стиле.

— Я придерживаюсь консервативного образа — смокинг, дамы в длинных платьях. Это мне сейчас подходит, — признался маэстро в интервью МИЦ «Известия».

Предварил концерт 85-часовой музыкальный марафон на латышском радио. Ровно столько, начиная с 9 января, в эфире звучали композиции Раймонда Паулса. Могли бы звучать еще столько же — композитору есть что показать. И слушали бы эту музыку с неослабевающим интересом, как во времена его всесоюзной славы. Потому что главное в ней — мелодичность и душевность, а они внятны всем людям, независимо от возраста, пола, национальности.

Во всех своих композициях Паулс узнаваем, и было бы неудивительно, если бы он где-то повторился, — заимствовать у самого себя не грех, — но он не повторяется. Возможно, это природная склонность к обновлению, но, скорее всего, следствие постоянной необходимости сочинять. В 28 лет он возглавил Рижский эстрадный оркестр, которому требовались новые композиции, затем в числе в его подопечных были ансамбли и солисты, и не только в Латвии. Появись такой, как Паулс, там сейчас, возможно, и не узнали бы о нем за пределами страны. А тогда в распоряжении композитора оказалась одна шестая часть света под названием СССР. О ней он, как бы кому-то ни хотелось, ни разу не сказал ничего дурного — наоборот.

Еще не вечер Композитор Раймонд Паулс на репетиции с Рижским эстрадным оркестром Латвийской филармонии, 1974 год Фото: РИА Новости/Ян Тихонов

— Я ненавижу, когда говорят, что в Советском Союзе было всё плохо, — говорил он «Известиям». — Совсем нет — была культура высочайшего уровня, кино, которое сейчас не умеют делать, песни, которые больше не пишут.

Звезда Паулса на советском песенном небосклоне зажглась в 1975-м, когда над городами закружились «Листья желтые», и много лет горела мощным ровным светом. Сбоев у него не случалось: рецепт создания хитов выверялся до мелочей. Качественные стихи, пластичная мелодия, щедрая, но без излишеств аранжировка, харизматичный исполнитель, а на выходе — высококлассное блюдо, каждое со своей «фишкой». «Танец на барабане» зажигал, «Старинные часы» ностальгировали, «Еще не вечер» сулил скорое счастье, «Миллион алых роз» расстилался необозримым ковром. А ведь кроме песен были еще мюзиклы, кино- и телефильмы, театральные постановки — о такой востребованности сегодняшним авторам остается лишь мечтать.

Плюс к этому он успел побывать депутатом латышского сейма, министром культуры республики и даже баллотироваться в президенты Латвии, но вовремя понял, что главное для него — музыка.

Уйти нельзя остаться

Паулсу есть о чем рассказать и чем поделиться, но он человек закрытый. Надиктовал мемуары приличия ради — вроде бы в определенном возрасте медийным персонам положено, но умудрился не сообщить ничего жареного.

— Никогда не скажу всю правду до конца, — уверен он. — Зачем? Всегда есть события или мнения, которые при оглашении могут причинить людям боль. Один великий человек оставил свои письма запечатанными и в завещании сказал, что открыть их можно, только когда все его современники уйдут из жизни, — через 70–80 лет. Он всё просчитал, и это правильно.

Паулс после себя вряд ли оставит письма. Во-первых, не слишком много он их писал, а во-вторых, зачем письма, если есть музыка? В ней весь он и все его отношения. Для желающих лучше освоить планету Паулс порекомендуем его инструментальные импровизации — пианист он блистательный, хотя в два рояля с Чиком Кориа сыграть бы не рискнул, считает, что это другой уровень понимания музыки — запредельный.

Но на своем юбилее он, конечно, сыграет — как сольно, так и аккомпанируя певцам. А мы будем надеяться, что за этим выступлением последуют другие. Уходить со сцены Раймонд не собирается.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Композитор Раймонд Паулс на творческом вечере, посвященном своему 80-летнему юбилею

— Не стоит дожидаться, когда тебя начнут забрасывать помидорами, — делился он. — Но уйти, конечно, трудно. Хотя мне как инструменталисту держаться проще, чем вокалистам. Я обойдусь без пластических операций и прочих искусственных приемов. Есть немало знаменитых западных музыкантов, выступавших и до 80, и до 90 лет. Я беру пример с них.

Своей нынешней жизнью маэстро доволен. Хотя дело, скорее, во врожденной скромности и неприхотливости.

— Я не нищий, но и не богатый. Я живу так, как должен жить средний класс в Латвии или в России, — рассказал Раймонд Паулс в интервью МИЦ «Известия». — У меня есть какие-то накопления благодаря моим авторским, есть дача, машина, квартира, но всё это среднего уровня, никаких миллиардов нет. Я не стараюсь иметь «Роллс-Ройс», мне он не нужен. Самое главное, что я не завишу ни от кого.

Остается добавить, что в юбилейном концерте в «Дзинтари» прозвучат композиции из разных творческих периодов и концертных программ Раймонда Паулса: песни на слова Яниса Петерса и на стихи Гунтара Рачса, аранжировки народных латышских песен, фрагменты сюиты Melnās krāsas («Черные цвета») и цикла Iespaidi («Впечатления»), а также баллады на слова Иманта Зиедониса и Евгения Евтушенко. Смотреть концерт можно на канале ReTV. Для российского телевидения будет подготовлена специальная версия.

Лев Лещенко, народный артист России:

— Раймонд Паулс — выдающийся музыкант нашего времени, который определил настроение эпохи. Она пережила много разных форм музыкального строительства, начиная от советских песен маршеобразного характера и заканчивая сегодняшним стилем, включающим в себя разные жанры — от рэпа до соула. Раймонд вс` это время оставался на виду не только у своей публики, которая его любила, но и у музыкальной общественности, создававшей историю шоу-бизнеса и искавшей дальнейшие пути развития.

Еще не вечер Композитор Раймонд Паулс и певица Лайма Вайкуле на творческом вечере, посвященном 80-летнему юбилею маэстро Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Паулс был одним их тех, кто являл собой пример, на который можно было ориентироваться. Все песни, начиная с тех, с которыми он пришел, — я имею в виду песни Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и Валеры Леонтьева, — были востребованы. Он обновлял себя не только как музыкант, но и как художник широкого профиля. Занимался не только музыкой, но и выступал как блестящий публицист и аналитик. Всё это продвигало музыку постсоветского пространства.

Думаю, он являлся и является столпом общей музыкальной культуры бывшего Советского Союза, а сегодня — интернет-пространства. Он один из величайших деятелей современного музыкального искусства.

Илья Резник, народный артист России:

— Дорогой мой, любимый гениальный композитор Раймонд Паулс! Я тебя очень люблю. Мы с тобой работаем уже 44 года. Многие твои сочинения живут 40 лет и более, и всем уже ясно, что это не простые песни, а песни, любимые народом, шедевры. Я тебе желаю благоденствия и радости. И, главное, здоровья тебе и твоей Ланочке на долгие-долгие годы. Я рад, что ты живешь в большом творчестве и пишешь не только симфонии и мюзиклы, но и песни.

Вместе с Раймондом мы написали песни, которые живут по сей день. Это и «Старинные часы», и «Маэстро», и «Вернисаж», и «Бабушка рядышком с дедушкой» и прочие, прочие. В прошлом году мы с Раймондом написали песню, посвященную медикам — этим героям нашей страны и всего мира,. Песня называется «Прости», ее поет герой, врач, обращаясь к своей возлюбленной, которая тоже врач. Он не смог ее спасти, спасая других. Ее замечательно исполнил певец Бусулис. А Леонид Рошаль, когда ее услышал, сказал: «Вы должны обязательно перевести эту песню на разные языки». Так что, может быть, будем искать переводчиков.

Еще не вечер Композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник на конкурсе молодых исполнителей советской эстрады «Юрмала 87» Фото: ТАСС/Интс Кальныньш

Дружба у нас в первую очередь творческая. Мы пересекались, когда приезжали с Аллой Пугачевой в Юрмалу, на хутор к нему, в Ригу. Всегда у нас были замечательные импровизации, посиделки, мы ели угрей. Он нас возил и к пограничникам, по-моему, очень смешная была поездка. Многое можно вспомнить, но у него менталитет другой. Мы, русские, дружим и за рюмкой водки, и как-то бесшабашно даже, а он закрытый человек, у него прибалтийский, тевтонский менталитет. Когда он приезжает, садимся обедать, он быстро съедает все, выпивает чашечку кофе и говорит: «Ну что, пошли к роялю. Идемте, все уже, хватит тут сидеть». Вот как любит творчество — просто обожает.

Сейчас имя Раймонда звучит в нашем доме с утра до вечера, потому что мы приютили двух маленьких котят-британцев. Нам сказали, что девочку зовут Ева, а мальчика надо назвать на букву «р». Конечно, мы назвали его Раймондом. Это потрясающий котенок, причем музыкальный. Когда я наигрываю двумя пальцами «Старинные часы», он мяукает. Думаю, если бы Раймонд услышал, был бы рад тому, что у песни есть еще один исполнитель, кроме Аллы Борисовны.

В общении с ним нет места сплетням, пересудам, он живет только музыкой, и это потрясающе. Дай Бог ему до 120 лет дожить.

Сергей Шуб, директор театра-фестиваля «Балтийский Дом»:

— Есть выражение «чувствовать себя как рыба в воде». Паулс живет в несколько замедленном прибалтийском ритме и начинает по-настоящему дышать, когда рядом рояль. Помню, в гостинице «Европейской», где он жил, и здесь, у нас в театре, он всегда звал к роялю. Они будто рождены друг для друга — рояль, этот красивейший элегантнейший инструмент, и Раймонд Вольдемарович. Ему гораздо проще разговаривать, сидя за роялем, объясняться музыкой, а не словами.

Еще не вечер Композитор Раймонд Паулс на творческом вечере, посвященном своему 80-летнему юбилею Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

У нас в «Балтийском доме» давно была идея сделать музыкальный спектакль с его участием. Есть очень интересный режиссер Галина Полищук из Латвии, мы знали, что она работает с Паулсом в Риге. Сели в машину с нашим арт-директором и поехали к Галине, а затем к Раймонду. Сразу попали под обаяние его музыки. Он человек безумной интеллигентности, безумного аристократизма, а эти качества всегда существуют вместе. Он нас встретил в ресторане, что называется, накрыл поляну, хотя мы ему были незнакомые и чужие люди.

Мы буквально за полчаса придумали концепцию. И спектакль о поколении 1960-х рождался при самом деятельном участии Раймонда Вольдемаровича. На первых показах он сам был у рояля, замечательно работал и с нашими актерами, и как аранжировщик, потому что музыку писали тут же, на студии, и как актер. До сих пор мы играем этот спектакль, но, конечно, уже не так часто — исполнители повзрослели, а очень многие и вовсе поменялись. Но мы бережём эту постановку и, наверное, будем еще долго беречь.

Часто говорят, что гений — это непростой характер. Но что таковым считать? Раймонд Паулс не будет бросаться на грудь, лобызать при встрече. Он немногословен, говорит при помощи музыки, но он человек, с которым очень комфортно работать. В этом смысле у него идеальный характер, потому что он профессионал и требует профессионализма от тех, с кем общается. А в жизни он бесконечно трогательный и интеллигентный. Когда мы приезжали к нему по работе или просто в Ригу, он при всей своей занятости находил время встретиться, пригласить в ресторан посидеть. Бесконечное гостеприимство. Он и его потрясающая жена Лана, которую поздравляю с юбилеем мужа, абсолютно неотделимы друг от друга. Я думаю, что ни Лана без него не могла бы существовать, ни он без нее, это еще и замечательный семейный дуэт.