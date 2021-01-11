Экстренные службы Подмосковья рассказали о ДТП с военной колонной

В крупном ДТП на Новорижском шоссе в Московской области погибли четыре человека. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В Минздраве Московской области также подтвердили «Известиям», что в результате ДТП на Новорижском шоссе погибли четыре человек и десять пострадали. Им оказывается медицинская помощь.

На месте работают бригады «Скорой помощи» и санавиация.

Ранее, 11 января, источники «Известий» сообщили о четырех погибших и не менее 20 пострадавших в ДТП, которое произошло на Новорижском шоссе в Московской области.

Как рассказали в Минобороны РФ, водитель фуры не справился с управлением и столкнулся в колонной военных автобусов.