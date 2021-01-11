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В Минобороны прокомментировали ДТП с военной колонной в Подмосковье

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Министерство обороны России подтвердило гибель четырех военнослужащих в ДТП с участием грузовика и колонны военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщила в понедельник, 11 января, пресс-служба ведомства.

«В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, водитель фуры не справился с управлением и протаранил военную колонну.

«По предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, не справился с управлением и въехал в один из автобусов «ПАЗ» воинской автоколонны, перевозивших личный состав», — объяснили в ведомстве.

В этот же день, 11 января, источники «Известий» рассказали о четырех погибших и не менее 20 пострадавших при столкновении грузовика с автобусами военной колонны в Московской области.

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