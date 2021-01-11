Более 20 человек пострадали в ДТП с военной колонной в Подмосковье

Не менее 20 человек получили травмы при столкновении грузовика с автобусами военной колонны в Московской области, погибли четыре человека, сообщили 11 января экстренные службы.

«В Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которые были доставлены попутными машинами», — передает ТАСС.

По информации «РИА Новости», пострадавших в ДТП на Новорижском шоссе было 15 человек, что подтвердили в полиции.

Между тем в областном минздраве «Известиям» сообщили о 10 пострадавших в аварии.

О столкновении грузовика Scania с колонной военных автобусов на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово Московской области стало известно ранее в этот день. Машины 147-й автомобильной базы Министерства обороны РФ двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции.

На дороге произошла поломка первого из автобусов колонны. Водитель последнего автобуса вышел установить причины неполадок, в это время в колонну въехал грузовик.

За рулем фуры находился уроженец Владимирской области 1984 года рождения. По предварительным данным, он не справился с управлением.

По информации «Известий», погибли четыре человека. Ранее сообщалось о 10–15 пострадавших и двух погибших.