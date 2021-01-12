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Ученые впервые расшифровали геном моллюска-жемчужницы

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Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН в составе международной исследовательской группы впервые в истории расшифровали геном европейской жемчужницы. Об этом «Известиям» рассказали в ФИЦКИА УрО РАН.

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Первые виды жемчужниц появились на Земле около 170 млн лет назад, когда на планете еще жили динозавры. С тех времен геном этих пресноводных моллюсков практически не изменился, поэтому он представляет особый интерес для изучения.

«Это второй в мире крупный пресноводный двустворчатый моллюск с полностью известным геномом. Он содержит 2,4 гигабайта информации. Идентифицировано 35 тыс. генов, кодирующих разные белки. Это один из крупнейших прорывов мирового уровня в геномике за 2020 год», — заявил директор ФИЦКИА УрО РАН Иван Болотов, принимавший участие в проекте совместно с ведущим научным сотрудником лаборатории молекулярной экологии и биогеографии центра Ильей Вихревым.

Расшифровкой наследственного материала жемчужницы ученые занимались три года. По словам Болотова, в результате проделанной работы уже была идентифицирована часть генов и стали понятны их функциональные свойства в организме.

Результаты исследования позволят оценить состояние популяций и дальнейшие шансы на выживание вида, а также в перспективе спроектировать на человеческие гены, отвечающие за долголетие. Сам моллюск является животным-долгожителем. Так, предельный возраст отдельных особей достигает 200 лет.

Ученые полагают, что активирование аналогичных по функциям генов может увеличить продолжительность человеческой жизни.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Залезть в раковину: впервые расшифрован геном моллюска-жемчужницы

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