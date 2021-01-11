Эксперт предупредил о риске самозатухающих сигарет

Самозатухающие сигареты потенциально могут быть опасны для здоровья, рассказал «Известиям» 11 января президент Российского сигарного союза, исполнительный директор Общероссийского общественного движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

О том, что МЧС совместно с Минздравом готовят новые требования к сигаретам, ранее в этот день сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Отмечается, что стандарт на самозатухающие сигареты предполагает приспособление в форме кольца, добавленное в сигаретную бумагу. Если не сделать затяжку, это приспособление погасит сигарету.

По словам Андрея Лоскутова, прежде чем вводить самозатухающие сигареты в стране, необходимо тщательно изучить риски для здоровья граждан.

«Любое затруднение тяги в табачном изделии, будь то сигара, будь то сигарета, приводит к тому, что мы прилагаем большее усилие, чтобы эту затяжку провести. Следовательно и дым мы заглатываем в легкие глубже, чем если бы таких усилий не прилагали. Это значит, что дым перемещается из верхних отделов легкого в самый низ, где проветриваемость гораздо ниже. А значит, влияние на легочные альвиолы выше и риски для здоровья выше», — сказал Лоскутов.

В свою очередь Ринат Еникеев отметил, что инициатива Минздрава и МЧС связана с тем, что в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения. По его словам, подобные табачные изделия существовали в СССР, и пожаров от них практически не происходило. Он выразил надежду, что в России новый стандарт утвердят через два года.

Ранее, 30 декабря 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает для физических лиц максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России. За день до этого правительство России постановило провести эксперимент по маркировке никотиносодержащих изделий. Согласно постановлению, эксперимент пройдет с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года.