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В России появятся новые требования к сигаретам

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В России готовят новые требования к сигаретам. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

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По его словам, требование готовится МЧС совместно с Минздравом.

«Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими — это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», — приводит его слова ТАСС.

Инициатива связана с тем, что в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения. Самозатухающие сигареты давно широко используются в Европе. Кроме того, подобные табачные изделия существовали в СССР, и пожаров от них практически не происходило, добавил Еникеев.

Он выразил надежду, что в России этот стандарт будет утвержден через два года.

Ранее, 30 декабря 2020 года, президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который устанавливает для физических лиц максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России.

За день до этого правительство России постановило провести эксперимент по маркировке никотиносодержащих изделий. Согласно постановлению, эксперимент пройдет с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года.

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