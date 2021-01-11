Экстрасенс рассказал об уникальности криминалиста Михаила Виноградова

Экстрасенс Зираддин Рзаев, который занял второе место в шестом сезоне «Битвы экстрасенсов», рассказал в понедельник, 11 января, что всегда считал криминалиста и психотерапевта Михаила Виноградова, о смерти которого стало известно ранее в этот же день, гениальным ученым и уникальной личностью.

«Этот мужчина был уникальным. Потому что мы сейчас живем в такое время, когда очень много идет давления на паранормальные явления и эзотерику. Кто как хочет, так и показывает. Кто-то верит, кто-то нет. Ученые тоже разделились на две части. А Виноградов был тем ученым, который научно обосновал и научно верил», — рассказал Рзаев в беседе с телеканалом «360».

По его словам, далеко не каждый психиатр и криминалист будет заниматься эзотерикой и исследовать ее. В этом и заключалась уникальность Виноградова.

«Виноградов был гениальной личностью. Конечно, я соболезную всему научному миру и стране, что сейчас Михаил Виноградов не с нами, но мы будем его вспоминать», — подчеркнул он.

Также экстрасенс отметил, что Виноградов был великим ученым.

Как криминалист он серьезно помогал спецслужбам. Одновременно он изучал паранормальные явления. Он верил в это. Не все могут позволить себе быть в центре критики. Он не из тех ученых, кто боялся. Он не скрывал свои интересы», — заключил Рзаев.

Ранее 11 января в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях сообщили, что Виноградов скончался в возрасте 82 лет в результате продолжительной болезни. Криминалист скончался 1 января в больнице, куда был госпитализирован с пневмонией в конце декабря. Точная причина его смерти пока неизвестна, передает RT.

Время и место прощания с Виноградовым будут известны позднее.

Виноградов известен в России исследованиями в области психиатрии, военной психологии и криминалистики. Ученый помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2009 году Виноградов стал основателем организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ», выступал экспертом программы «Битва экстрасенсов». С 2000 года криминалист вел активную работу над составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков и определением на их основе алгоритма их преступных действий. Из-под его пера вышли более 150 научных публикаций, которые впоследствии публиковались в ряде европейских и азиатских стран, а также в США.