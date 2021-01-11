В Москве умер известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов

Известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов скончался в возрасте 82 лет в результате продолжительной болезни. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в Центре правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях, основателем которого был эксперт.

«Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни. Точная причина его смерти пока не известна», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что время и место прощания с Виноградовым будут известны позднее.

Как отмечает РЕН ТВ, Виноградов был участником шоу «Битва экстрасенсов». Криминалист скончался 1 января в больнице, куда был госпитализирован с пневмонией в конце декабря.

Михаил Виноградов известен в России исследованиями в области психиатрии, военной психологии и криминалистике. Ученый помогал ликвидировать последствия аварии на ЧАЭС, оказывал медицинскую и психологическую помощь пострадавшим и спасателям во время землетрясения в Иране и Армении.

В 2009 году Виноградов стал основателем организации некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ», выступал экспертом программы «Битва экстрасенсов». С 2000 года криминалист вел активную работу над составлением психологических и визуальных портретов преступников и маньяков и определением на их основе алгоритма их преступных действий. Из-под его пера вышли более 150 научных публикаций, которые впоследствии публиковались в ряде европейских и азиатских стран, а также в США.