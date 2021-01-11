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Названа вероятная причина ДТП с участием колонны военных автобусов

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Причиной столкновения грузовика с колонной военных автобусов 11 января на Новорижском шоссе под Москвой, по предварительным данным, стало то, что водитель грузовика не справился с управлением.

По информации источников «Известий», военные автобусы остановились на трассе из-за поломки. Водитель врезавшегося в них самосвала не успел затормозить и не справился с управлением.

По последним данным, число жертв аварии возросло до четырех человек. Ранее сообщалось о двоих погибших и 10 пострадавших.

На кадрах видеозаписи с места аварии видно, что детали транспортных средств разбросаны на несколько метров от места ДТП.

Машины принадлежали 147й автомобильной базе Министерства обороны РФ. Во время аварии они двигались в колонне с сопровождением военной автомобильной инспекции.

По предварительной информации, за рулем самосвала оказался гражданин 84 года рождения, уроженец Владимирской области.

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