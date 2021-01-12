Первая новогодняя неделя завершилась рекордным ростом цен на нефть, превысивших отметку в $56 за баррель. Инвесторы с оптимизмом восприняли решение ОПЕК+. После праздников члены альянса договорились о параметрах сделки сразу на два месяца вперед. В целом текущие условия были продлены почти для всех. Но Казахстану и России разрешили немного нарастить производство, а Саудовская Аравия вместе с ОАЭ и Кувейтом приняли решение снизить добычу. Таким образом, совокупно сокращение в ОПЕК+ благодаря этим усилиям в июне может вырасти до 10,8 млн баррелей в сутки вместо оговоренных 9,7 млн баррелей в сутки при условии, что все без исключения участники выполнят взятые на себя обязательства.

Положительная реакция рынка на эти события была ожидаема. Как, впрочем, и заявления некоторых отечественных экспертов о том, что Россию ждет резкий рост оптовых цен на топливо. Эту позицию объяснили так: на фоне роста цен на нефть курс рубля не укрепился, в результате экспорт бензина становится для нефтяных компаний более выгодным. Демпферный же механизм, по мнению этих экспертов, в январе сработает не в пользу нефтяных компаний, что в совокупности приведет к росту цен на топливо в опте.

Учитывая, что в нашей стране словесные интервенции на тему колебаний цен на топливо зачастую оказывают большее влияние на рынок, нежели фундаментальные показатели, стоит напомнить, что ФАС неоднократно делала предупреждения участникам рынка о недопустимости подобных высказываний.

Реакция властей не заставила себя долго ждать. Вице-премьер Александр Новак решил напомнить, что в 2020 году рост цен на 92-й бензин в России составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом, по словам чиновника, в течении года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Но в России для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм.

Благодаря нему в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции, считает Александр Новак. «Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как оптовом, так и розничных рынках», — заявил вице-премьер.

Со словами курирующего ТЭК чиновника, нельзя не согласится. Но есть что добавить. В защиту обратного прогноза о ценах на топливо можно сказать, что сегодня мы живем в несколько ином мире. Если еще пару лет назад при росте цен на нефть действительно стоило ждать роста стоимости топлива в России, сегодня ситуация в корне отличается от тех времен.

Во-первых, справедливости ради стоит отметить, что в последние несколько лет рост цен на топливо в принципе находится в пределах инфляции. За исключением 2018 года, когда в стране разразился крупнейший топливный кризис за последние 10 лет. Именно после этого в стране был внедрен демпферный механизм. Смысл его в том, что при низких экспортных ценах на нефть российской марки Urals, стоимость топлива на внутреннем рынке в рублях позволяет нефтяникам получать сверхприбыль, частью которой они, соответственно, делятся с бюджетом. Правда потом он начал давать сбой, и сегодня некоторые его критики призывают власти пересмотреть. механизм Но и это не повод для пессимизма.

Сегодня мы живем в условиях пандемии и карантинных мер. Они гораздо жестче в Старом Свете, куда, по мнению экспертов, говорящих о росте цен, нефтяные компании должны будут отправить потоки топлива. После выявления в Великобритании нового штамма коронавируса, в канун Нового года были усилены ограничительные меры. Страны закрыты для туристов, а в тех, где еще кого-то принимают, вводят дополнительные правила посещения.

В Германии, которая единственная из стран Евросоюза входит в десятку крупнейших потребителей нефти (2,5 млн баррелей в сутки), вынуждены были признать, что трехнедельный карантин на Новый год не почти не возымел эффекта: число зараженных коронавирусом продолжает расти. Поэтому в стране ждут от властей продления ограничений.

Кроме прочего, из-за введения в Европе карантинных мер автомобильная отрасль в большинстве стран региона существенно пострадала. Отложенный спрос и переход продаж в онлайн не компенсировали падение рынка. К примеру, специалисты Комитета французских автопроизводителей (CCFA) посчитали, что по итогам 2020 года продажи новых автомобилей только во Франции по итогам 2020 года рухнули на четверть до уровня 1975 года.

Все это говорит не в пользу роста покупательского спроса на топливо, особенно в Европе. К тому же, в первый рабочий день в России стало известно, что власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели, чтобы сдержать распространения болезни. За шесть дней нового года в провинции Хэбэй выявлено 137 подтвержденных случаев коронавируса и 197 бессимптомных носителей.

Кроме того, в Японии две префектуры объявили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.

Все это привело к снижению мировых цен на нефть. Утром первого рабочего дня 2021 года цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,13% до $55,36 за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,8% до $51,82 за бочку.

Поэтому сегодня говорить о росте потребительского спроса и уж тем более росте стоимости мобильного топлива не стоит. Как, впрочем, и в целом делать долгосрочные прогнозы,.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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