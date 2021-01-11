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Продолжение сериала «Секс в большом городе» снимут без одной героини

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Стриминговый сервис HBO Max выпустит продолжение известного сериала «Секс в большом городе». Об этом в понедельник, 11 января, написали три исполнительницы главных ролей на своих страницах в Instagram.

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Продолжение сериала будет носить название («А затем»). На экран вернутся три ключевых героини из четырех — Кэрри (Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон), опубликовавшие тизер в социальных сетях. Исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл отказалась возобновить съемки в сериале.

Сиквел будет включать в себя 10 серий, съемки начнутся весной в Нью-Йорке.

О том, что создатели «Секса в большом городе» могут выпустить продолжение, стало известно в декабре 2020 года.

Сериал «Секс в большом городе» стартовал в 1998 году. Его снимал Даррен Стар по книге журналистки Кэндес Бушнелл. В нем рассказывается история четырех подруг из Нью-Йорка. Всего вышли шесть сезонов и два полнометражных фильма. Главные роли исполнили Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Ким Кэтролл.

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