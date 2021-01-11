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Nio выпустила электромобиль с запасом хода 1000 км

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Китайская компания Nio представила электрический седан ET7 с батареей емкостью 150 кВт.ч, увеличивающей запас хода до 1000 км. Об этом 11 января сообщает Drom.

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Стилистически новинка длиной 5,09 метра похожа на концепт Nio ET Preview, который был показан в 2019 году на автосалоне в Шанхае (Китай). Передняя оптика сделана двухъярусной, а узкие фонари растянуты вдоль всей задней части. В базовой комплектации предусмотрена аудиосистема с 23 динамиками. Также применяется панорамное остекление крыши.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 653 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 3,9 с.

В Китае Nio ET7 с батареей на 150 кВт.ч обойдется минимум в 526 000 юаней (6 020 000 рублей).

31 декабря сообщалось, что в японском городе Осака открылся первый шоу-рум компании Aspark, которая начала продажи электрического гиперкара Owl. Авто считается одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире.

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