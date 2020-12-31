В Японии начались продажи гиперкара за 263 млн рублей

В японском городе Осака открылся первый шоурум компании Aspark, которая начала продажи электрического гиперкара Owl, который считается одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире.

Как сообщает 31 декабря Motor, двухдверное купе оснащается четырьмя электромоторами суммарной мощностью 2012 л.с. От 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 1,69 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 400 км/ч. Благодаря комплекту литий-ионных батарей емкостью 64 кВт·ч, электромобиль сможет проехать без подзарядки до 450 км.

Модель будет выпущена тиражом в 50 единиц. Стоимость каждого экземпляра составляет €2,9 млн (263 млн рублей).

28 октября сообщалось, что Bugatti выпустила трековый гиперкар, который получил название Bolide.