ФАС предложила маркировать произведенные в РФ иностранные продукты

ФАС предложила ввести маркировку иностранных продуктов. Речь идет о товарах мировых брендов, произведенных в РФ, передает телеканал «Известия». Эксперты заявляют, что качество и состав продуктов отличаются от оригинала. На упаковке теперь будут указывать страну-производителя и стандарты изготовления продукта.

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