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Министр обороны ФРГ вновь выступила за диалог с Россией с позиции силы

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Взаимопонимания с Россией нужно достигать с позиции силы. Об этом заявила 10 января министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в статье для издания Focus.

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Министр сообщила, что в 2021 году правильная политика ФРГ может примирить трансатлантические и европейские интересы. В качестве реакции на новую реальность в сфере безопасности Германия собирается закупить боевые дроны.

«Часть этой реальности — масштабное вооружение России на восточной границе НАТО. Оно показывает, каким важным и актуальным остается для Европы устрашение, как предпосылка к достижению взаимопонимания с позиции силы», — добавила Крамп-Карренбауэр.

Она рассказала, что повестка 2021 года переполнена различными темами, в числе которых — бюджет, ситуация в Европе, России, США и Китае. Кроме того, по ее словам, не стоит забывать о борьбе с исламским терроризмом.

«Мы пришли к пониманию того, что страна размером и мощью с Германию должна делать больше для защиты себя и своих союзников. Наше отстаивание демократии, прав человека, мирного разрешения конфликтов, международных правил и многосторонности может быть успешным только с позиции силы», — отметила министр.

По мнению Крамп-Карренбауэр, 2021-й будет годом резких изменений в сфере политики безопасности и обороны. Она подчеркнула, что реальным шансом для прорыва станет инаугурация Джо Байдена на пост президента США. Министр обратила внимание на заявление Байдена о том, что истинная сила и секрет успеха США — в умении привязывать к себе партнеров и преследовать с ними общие цели.

В ноябре глава немецкого оборонного ведомства уже заявляла, что Германия должна поддерживать высокий уровень военных расходов из-за якобы существующей угрозы со стороны России. По ее словам, Европа должна быть способной вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого ей нужно укрепить свою позицию.

17 декабря президент России Владимир Путин назвал слова Крамп-Карренбауэр избитым штампом и подчеркнул, что таким образом она хотела показать свою «крутизну», однако ее слова носят контрпродуктивный характер для межгосударственных взаимоотношений двух стран. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу после слов Крамп-Карренбауэр сравнил ее со школьницей младших классов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

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