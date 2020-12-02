«Нам нужно пересмотреть отношение к России»

«Северный поток – 2» будет достроен, уверен глава комитета по энергетике бундестага Клаус Эрнст . В интервью «Известиям» политик подчеркнул, что, несмотря на санкции США, есть альтернативные способы завершить проект. Депутат также рассказал о том, как ФРГ будет противостоять давлению Штатов, почему выстраивать диалог с РФ с позиции силы неправильно и какие у наших стран есть перспективы сотрудничества во время пандемии .

— Каковы перспективы проекта «Северный поток – 2» на сегодняшний момент, на ваш взгляд?

— Я уверен, что проект завершится, даже несмотря на санкции США . Хотелось бы упомянуть, что в немецкой земле Мекленбург – Передняя Померания недавно был создан специальный фонд, цель которого — помогать немецким компаниям обходить американские санкции . И даже если сейчас некоторые партнеры выходят из сделки, как видно из отзыва органа по сертификации DNV GL, я думаю, что есть альтернативные способы завершить строительство трубопровода . На следующей неделе этот процесс должен запуститься, и это вселяет большие надежды (28 ноября телеканал NDR сообщил, что управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов морских судов с 5 декабря этого года соблюдать осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море из-за начала строительных работ. — «Известия»).

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— Что реализации проекта угрожает больше — санкции США или эскалация между РФ и ФРГ из-за ситуации с Алексеем Навальным?

— Американские санкции угрожают непосредственно компаниям, что крайне серьезно. Что касается мер ЕС против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, в Германии меньшинство высказалось за прекращение экономического сотрудничества с РФ из-за этого кейса. Стоит напомнить, что недовольство германо-российским газовым сотрудничеством возникло еще во времена холодной войны. Уже тогда США хотели помешать этому сотрудничеству. Было бы абсурдно прекращать его сейчас.

— Вы рассказали о местном фонде по защите от санкций, но как, на ваш взгляд, на федеральном уровне Германия должна реагировать на экономическое давление США?

— Сейчас в ФРГ и Европе в целом ведутся дебаты о том, как защититься от влияния США, которое носит не столько политический, сколько экономический характер . Прежде всего это риторика главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, например, назвал действия США неприемлемыми. Лично я выступаю за пошлины на американский сланцевый газ, а также за меры в отношении отдельных граждан США, которые внесли особый вклад при введении санкций. Европа должна стать более независимой от американской валютной системы.

— Тем не менее в правительстве ФРГ звучат голоса, что с Россией нужно вести диалог с позиции силы. Например, так считает глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В последнее время всё больше подчеркивается роль НАТО для ЕС. Не противоречит ли это стремлениям ЕС и Германии стать независимыми от США?

— Вместо политики силы нужно проводить цивилизованные дебаты. Вспомним, как происходили переговоры в формате «2+4». Страны-участницы договорились о немецком единстве, но, кроме того, было принято решение о том, что НАТО не будет расширяться на восток. Несмотря на все спекуляции вокруг того, были ли зафиксированы эти договоренности письменно, многие эксперты признают, что договоренности существовали. Однако расширение произошло, то есть мы фактически нарушили договор, который привел к объединению нашей страны. И в этом свете, я считаю, нам нужно пересмотреть отношение к России. На мой взгляд, многие из проблем в германо-российских отношениях возникают из-за того, что НАТО берет на себя обязательства, которые не согласованы с Европейским союзом. Нам необходима не политика силы, а политика сотрудничества между Европой и Россией .

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— Как вы оцениваете действия правительства ФРГ в области восстановления экономики и помощи бизнесу во время пандемии?

— Меры, принятые федеральным правительством во время пандемии, были эффективными, поскольку мы благополучно ее пережили — в III квартале у нас наблюдался экономический рост. Теперь ситуация чуть сложнее, но мы надеемся, что к тому времени, когда у нас будет достойная вакцина, мы справимся с проблемами. Особую роль в процессе восстановления экономики сыграл инструмент краткосрочной работы. Так компании обошлись без увольнений.

— Сколько Германия потратила в этот период и было ли это оправданно?

— Всего ФРГ потратила более €1 трлн, в том числе на займы. Конечно, у нас есть государственный долг, который снова будет расти. На 2020 год он составил 71% от ВВП, в 2021-м цифра будет тоже значительной . Тем не менее все средства были потрачены не зря. Главный вопрос сейчас состоит лишь в том, как быстрее погасить долг. Мы, Левая партия, хотим, чтобы это произошло за счет повышения налогообложения, особенно для сверхбогатых или крупных корпораций.

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— Могут ли Россия и Германия помочь друг другу оправиться от коронакризиса? Есть ли у стран совместные планы или проекты по восстановлению экономик?

— Я думаю, что основная ветвь сотрудничества во время пандемии — это разработка вакцины . Что касается экономики, я уверен, что здесь партнерство наших стран должно продолжаться независимо от COVID. У нас есть перспективы совместных проектов. Например, водородная стратегия отвечает общим интересам. Учитывая, что может принести наше сотрудничество, я могу сказать, что санкции против России — неправильное решение . Мы не навязываем стандарты всем тем странам, с которыми экономически связаны. Неправильно смотреть с разных углов, например, на Россию и Саудовскую Аравию. Это не может быть единственным критерием, всегда нужно учитывать, что экономическое сотрудничество может привести к миру .

— Как «зеленая» повестка в Германии отразится на энергетическом сотрудничестве с РФ?