Глава правящей партии Грузии объявил об уходе из политики

Основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили заявил 11 января, что уходит из политики.

«Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно уйти из политики и полностью дистанцироваться от власти. Я покидаю пост председателя партии, как и саму партию», — говорится в письме Иванишвили, опубликованном на сайте партии.

Он отметил, что одним из важных факторов в принятии решения уйти из политики стало то, что через несколько недель ему исполнится 65 лет. По словам Иванишвили, этот шаг позволит выдвинуть на передний план молодежь, которая еще больше укрепит правящую партию и сделает ее более жизнеспособной и мотивированной.

«Я ухожу из политики гордым, победоносным и благодарным людям. Люди смогли увидеть те усилия, которые я приложил исключительно в интересах страны и государства. Я уверен, что грузинский народ также оценит шаг, который я делаю сегодня, продиктованный теми же интересами, которые побудили меня заняться политикой», — подчеркнул Иванишвили.

В конце декабря парламент Грузии единогласно утвердил обновленный состав правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахарией.

11 декабря депутат партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе был избран спикером парламента 10-го созыва.

Выборы в парламент Грузии прошли в два тура. Первый состоялся 31 октября, второй — 21 ноября. Согласно данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов избирателей, получив 90 мандатов из 150. Кандидаты от партии победили во всех 17 одномандатных округах. Оппозиция прошла в парламент с 27,18% голосов.