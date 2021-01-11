Названы топ-5 вакансий в Москве в январе

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве в январе стала профессия зубного техника. Об этом рассказали 11 января «РИА Новости» эксперты сервисы «Работа.ру».

«Одна из самых высоких зарплат в январе доступна зубному технику-керамисту, которому обещают зарплату до 250 тыс. рублей в месяц. Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок», — отмечается в рейтинге столичных вакансий.

Кроме того, работодатели готовы платить от 150 тыс. рублей специалистам IT-сферы. В частности, компании ищут сотрудника, которому предстоит оптимизировать загрузку веб-страниц, работать с аналитикой, разрабатывать код Frontend части проекта. Среди условий упоминается опыт работы от одного года, преимуществом станет знание английского языка.

Эксперты рассказали также о том, что соискатели в сфере образования могут рассчитывать на высокую зарплату. В качестве примера они привели требования к кандидату на позицию репетитора по английскому языку, которому обещают з/п до 200 тыс. рублей в зависимости от количества занятий.

Мастеру по ремонту квартир в Москве предлагают зарплату от 160 тыс. рублей в месяц. В его обязанности входят малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические и другие работы.

Бизнес-аналитик замыкает пятерку вакансий. Такой сотрудник с опытом работы от одного года может ежемесячно зарабатывать от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. От кандидата требуется быстро погружаться в проекты, четко структурировать информацию, обладать умением разработки бизнес-требований и уметь составлять регламентирующие документы.

На прошлой неделе жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем граждане хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей.

В конце декабря россияне заявили, что в 2021 году наиболее перспективными видами деятельности будут сферы IT, медицины и строительства.