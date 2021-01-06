Россияне назвали желаемый уровень зарплаты в 2021 году

Жители России рассказали, сколько хотят зарабатывать в 2021 году. Согласно исследованию сервиса «Работа.ру», в среднем россияне хотят получать ежемесячную зарплату в размере 158 тыс. рублей. Об этом сообщило в среду, 6 января, «РИА Новости».

Исследование показало, что желаемый уровень заработной платы различается в зависимости от региона страны. Москвичи хотели бы получать зарплату в среднем около 175 тыс. рублей, жители Санкт-Петербурга — 164 тыс. рублей.

Почти 20% хотели бы зарабатывать не менее 150 тыс. рублей, 18% — от 30 тыс. до 49 тыс. рублей, 17% респондентов — от 100 тыс. до 149 тыс. рублей, 15% — от 70 тыс. до 90 тыс. рублей и лишь 7% были бы довольны зарплатой от 29 тыс. рублей.

Четверть опрошенных (24%) хотели бы получать зарплату от 50 тыс. до 69 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 3 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

В этот же день, 6 января, аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob спрогнозировали увеличение заработной платы в 2021 году у медицинских работников, фармацевтов и IT-специалистов.