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Психолог назвал способ избежать депрессии после новогодних праздников

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После длинных новогодних выходных людям приходится выходить на работу, что вводит их в состояние, близкое к депрессии. Психолог Сергей Ланг рассказал о способах, которые помогут избежать тоски и пережить этот непростой период.

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Для хорошего психологического состояния важен правильный настрой человека. «Когда мы создаем определенную программу, что день будет продуктивным и всё будет получаться, то, соответственно, и относиться будем к напряженному графику и делам по-другому», — цитирует 10 января специалиста Пятый канал.

Также для создания хорошего настроения надо придерживаться сбалансированного питания. В рацион должны входить фрукты, овощи, а употребление мяса надо снизить в пользу рыбы.

По словам психолога, для бодрого состояния духа необходима простая зарядка, например, 15–20 приседаний или отжиманий.

Специалист отметил, что после выхода на работу нельзя забывать об отдыхе, так как резкое погружение в работу приводит к выгоранию. Отдых от домашних забот нужен даже тем, кто, как и многие в период пандемии, работает удаленно, добавил Ланг.

В декабре кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, как не попасть под влияние «синдрома предновогодней тревоги».

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