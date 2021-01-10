На Украине 90% тестов на COVID-19 оказались российского производства. Об этом написал в своем Facebook председатель Национальной медицинской палаты страны Сергей Кравченко, которого возмутили двойные стандарты Киева в здравоохранении. Ученый через Facebook призвал главу минздрава Украины и других чиновников прекратить врать своему народу. В украинских клиниках используются ПЦР-тесты производства таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема». При этом медицинские чиновники отказываются закупать нашу вакцину «Спутник V» по политическим причинам. Некоторые политики и общественные деятели не раз уговаривали власти страны закупать российскую вакцину. В результате Украина заключила контракт на поставку в страну вакцины китайской компании Sinovac Biotech, передает телеканал «Известия».

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