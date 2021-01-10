Лукашенко назвал свое президентство эпохой стабильности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его время войдет в историю как «эпоха стабильности». Об этом он рассказал в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», которое было записано до Нового года.

«Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю как. Как будет и какое будет определение: эпоха Лукашенко ― это эпоха стабильности, мира и справедливости», ― подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что провожает 2020 год с чувством надежды, добавив, что начинается новая пятилетка, ее надо спланировать и решить те проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании.

Помимо этого глава государства заявил, что в основе любого кризиса лежат экономические причины, и именно поэтому экономике страны нужно уделить особое внимание.

31 декабря Лукашенко назвал глупостью утверждения, что он хочет продлить свою власть тем, что будет председателем Всебелорусского народного собрания.

28 декабря белорусский лидер подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности на собрание приглашения получили 2,7 тыс. человек.

8 декабря Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно быть конституционным органом. Также глава государства добавил, что повестка собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Помимо этого Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, добавив, что их роль будет выше по сравнению с тем, что было раньше.

С 9 августа в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.