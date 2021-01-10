Омский студент получил травму

Студент из Омска, выходящий в интернет с березы, травмирован, сообщает телеканал «Известия». Впервые за все время юноша сорвался с дерева и повредил руку. Ранее блогер рассказал в Сети о том, что учится, сидя на ветке. Студента перевели на дистанционку, а доступа в интернет у него не было. Пришлось молодому человеку постигать науку на березе. Знаменитым он стал после обращения к губернатору с просьбой о помощи.

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