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Синоптик заявил о сохранении 20-градусных морозов в Москве в течение недели

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Морозная погода с температурой примерно –20 градусов будет сохраняться в Москве на протяжении следующей недели. Об этом в воскресенье, 10 января, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до –17–22, в дневные часы уже не выше –10–15», — сообщил синоптик «РИА Новости».

Он добавил, что местами пройдут осадки в виде снега.

Во вторник и среду, 12 и 13 января, существенных изменений погоды не ожидается. Утром температура составит около –15–20, в Верхневолжье столбики термометров опустятся до –20–25, местами до –25–30. Днем прогнозируется –10–15, на северо-востоке и востоке региона будет –15–20 градусов.

К концу рабочей недели придет южный циклон, который принесет снег и смягчит морозы. Однако уже в выходные морозы вновь усилятся, ночные температуры опустятся до –20–25, днем ожидается до –13–18, что почти на 10 градусов ниже положенной многолетней нормы.

По словам Тишковца, морозы задержатся в российской столице надолго. При этом снегопады приведут к росту сугробов до 30 см. В Подмосковье их высота может составить до 40 см.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на ряд регионов России надвигается холодный арктический воздух, который приведет по-настоящему к зимним морозам. Так, похолодание придет в Санкт-Петербург, Архангельск, Коми, Тверь, Смоленск и Иваново.

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