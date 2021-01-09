Вильфанд рассказал о надвигающемся на ряд регионов арктическом воздухе

На ряд регионов России надвигается холодный арктический воздух, который приведет к по-настоящему зимним морозам. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России, особенно на ее северной и центральной части, будет погода возвращаться к зимнему режиму. Связано это будет с открытием ворот для вхождения северных воздушных масс. До сих пор по-настоящему арктический воздух практически не достигал центра России. Теперь наконец-то начнет поступать воздух Арктики», — передает его слова 9 января ТАСС.

Синоптик уточнил, что похолодание начнется уже в субботу и затронет Санкт-Петербург, Архангельск, Коми, Тверь, Смоленск, Иваново, к воскресению температура воздуха достигнет своей климатической нормы.

Накануне заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что городские службы приступили к повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего похолодания в столице.

По данным официального сайта мэра Москвы, днем 9 и 10 января в столице ожидается -4...-8 градусов, в Подмосковье — местами до -11 градусов.