Москва повысит температуру в системе отопления из-за предстоящих морозов

Городские службы приступили к повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего похолодания в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в пятницу, 8 января.

«Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидаются сильные морозы. Поэтому принято решение скорректировать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. Сегодня специалисты приступили к ее поэтапному повышению», — приводит портал Mos.ru слова Бирюкова.

По его словам, технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Регулирование подачи тепла обеспечивается за счет понижения или повышения температуры теплоносителя, а также увеличения или сокращения его объема.

Чиновник добавил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков.

Портал отмечает, что, по прогнозу синоптиков, в Москве днем 9 и 10 января ожидается –4...–8 градусов, в Подмосковье — местами до –11 градусов.

Скорость ветра составит 2–8 м/с. Будет облачно, местами пройдет небольшой снег.

Днем 11 января температура воздуха понизится до –9...–11 градусов, ночью — до –14 градусов.

Днем 12 января в столичном регионе столбики термометров покажут –6...–11 градусов. Днем 13 января похолодает до –14 градусов. Ночью температура воздуха опустится до –18 градусов.

Накануне синоптики пообещали москвичам аномальные сибирские морозы на следующей неделе. Мощное похолодание начнется вечером 10 января.

Как сообщил накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, к 12 января в московском регионе похолодает до –20...–25 градусов, местами даже до –27.