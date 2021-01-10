В России начал действовать штраф за бесплатный проезд по платной дороге

10 января в России начал действовать штраф за неоплату проезда по платной дороге.

Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за бесплатный проезд по платным автодорогам водителям легковых авто будет выписан штраф в 1,5 тыс. рублей. Для водителей автобусов и грузовиков предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.

Кроме того, за оплату штрафа в течение 20 дней дело о нарушении будет прекращено.

Если средства фото- и видеофиксации зафиксировали нарушение несколько раз за сутки, то за каждый последующий случай автовладельцев не будут привлекать к ответственности.

Накануне сообщалось, что с 1 марта водителей в России ждет ряд нововведений. Например, с 1 марта МВД будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, которые его не прошли. За выдачу карт без прохождения осмотра операторам грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Также с весны на российских дорогах появится знак с предупреждением о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. 30 декабря эксперты напомнили, что в 2021 году дорожные камеры продолжат фиксировать различные виды нарушений автомобилистами. Камеры могут считывать сразу несколько нарушений, в том числе непристегнутый ремень или наличие телефона в руках водителя.