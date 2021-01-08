МВД будет аннулировать карты не прошедших техосмотр автомобилей

МВД России будет аннулировать диагностические карты технического осмотра автомобилей, которые его не прошли, с 1 марта. Такие изменения содержатся в обновленной редакции федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Согласно новой редакции закона, отметка об аннулировании карты вносится в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), передает «РИА Новости» в пятницу, 8 января.

Операторам, которые выдадут карту без прохождения автомобилем технического осмотра, грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в соответствии со статьей КоАП «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».

Кроме того, с 1 марта изменится процедура осмотра автомобиля. Осмотр машины будет фиксироваться на видеокамеру, а снимки автомобиля будут фиксироваться в ЕАИС ТО. Также в единую систему будут заносить дату и время начала и окончания технического осмотра, место его прохождения по координатам.

Ранее, 4 января, стало известно, что с 1 марта российским автовладельцам будут выдавать диагностические карты технического осмотра в электронном виде. Карта будет вноситься в единую систему и храниться там пять лет. Однако при желании владельцы автомобилей могут получить бумажный аналог.