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Пушков оценил планы Илона Маска колонизировать Марс

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы основателя американской компании SpaceX Илона Маска по колонизации Марса.

«Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией», — написал он в Twitter.

Остальное, по словам сенатора, «лишь слова, пиар и бизнес».

31 мая, комментируя запуск SpaceX пилотируемого корабля, Пушков также отмечал, что предприниматель еще очень далек от полетов на Марс.

В конце 2020 года основатель SpaceX пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить на Марс корабль без экипажа Маск планирует уже в течение двух лет.

Однако годом ранее Илон Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.

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