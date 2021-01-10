Пушков оценил планы Илона Маска колонизировать Марс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал планы основателя американской компании SpaceX Илона Маска по колонизации Марса.
«Показатель серьезности намерений Маска колонизировать Марс может быть только один: если он лично отправится туда с первой экспедицией», — написал он в Twitter.
Остальное, по словам сенатора, «лишь слова, пиар и бизнес».
31 мая, комментируя запуск SpaceX пилотируемого корабля, Пушков также отмечал, что предприниматель еще очень далек от полетов на Марс.
В конце 2020 года основатель SpaceX пообещал доставить человека на Марс в ближайшие шесть лет. При этом отправить на Марс корабль без экипажа Маск планирует уже в течение двух лет.
Однако годом ранее Илон Маск рассказал о том, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около тысячи кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн. Он отметил, что Земля и Марс сближаются на расстояние, достаточное для полетов, раз в два года. Поэтому на доставку грузов уйдет примерно 20 лет.