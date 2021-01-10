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Подросток получил осколочные ранения из-за халатности ВСУ в Донбассе

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Игнорирование мер по хранению и утилизации взрывоопасных предметов украинскими военными стало причиной тяжелого ранения подростка в Донецкой области, сообщила 9 января народная милиция ДНР.

По данным ведомства, 3 января в подконтрольном Украине поселке Благодатное (старое название — Октябрь) 16-летний мальчик получил осколочные ранения руки и ноги в результате срабатывания взрывчатки.

Устройство подросток нашел в мусорном баке, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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Отец пострадавшего обратился за помощью к военным медикам близлежащей украинской воинской части, однако из опасения огласки инцидента и соответствующих разбирательств там ему отказали и предложили обратиться в гражданское медучреждение.

«Раненого ребенка пришлось вести почти 100 км в больницу города Мариуполь, где ему и была оказана медицинская помощь. Данную информацию подтверждает и миссия ОБСЕ в своем официальном отчете от 8 января 2021 года», — сообщили в народной милиции ДНР.

После государственного переворота в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей неподчинившихся Киеву самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Переговоры об урегулировании внутриукраинского конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате (РФ, Германия, Франция, Украина). При этом Москва регулярно указывает, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства как на нормандском саммите, так и в рамках Минских договоренностей.

9 января сообщалось, что журнал Time назвал Украину источником распространения экстремизма.

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